Fabrice VERY

Je souhaite mettre mes compétences digitales et E-Commerce au service de votre entreprise pour élaborer ou accélérer votre stratégie de croissance E-Business



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur mes compétences et mes aspirations professionnelles.



Vous pouvez me rejoindre sur mon site : https://fabricevery.com



Mes compétences :

Rédaction web

Animation commerciale

Référencement naturel

Gestion de la relation client

Google Adwords

Emailing

Référencement internet

Rédaction de contenus

Newsletter

Marketing stratégique

Google analytics

Prestashop

Wordpress

Community management

Facebook

Back Office

Merchandising

Return on Investment

iMovie

Adobe Photoshop

Management

Customer Relationship Management

eCommerce

Search Engine Optimisation