Marc GANUCHEAU

Je suis une personne déterminée, efficace avec une grande volonté d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixé, comme le prouve mon changement de voie professionnelle et ma reprise d’études. J’ai aussi le sens de l’initiative personnelle, je suis indépendant avec un esprit scientifique rigoureux. Mon objectif est de développer une carrière professionnelle dans une entreprise qui saura me poser des challenges et par conséquent de lui offrir mes capacités liées aux Mathématiques appliquées .Je suis mobile dans la région du grand ouest , l’Ile de France et la région Centre.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Scilab

MATLAB

Python3

C++

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Anglais courant

Traitement du Signal

Traitement de l'Image