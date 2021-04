Plus de 13 ans d'expérience dans la vente automobile, neuf en magasin. Totalement autonome dans mon coeur de métier. Clientèle particuliers et sociétés. Maîtrise de toutes les ventes complémentaire : financement, extension de garantie, contrat d'entretien et gravage. Responsable de la surface de vente et parc d'essai pour un accueil optimal du client.



Mes compétences :

Vendeur