Fadila SAID

Énergéticienne pour femmes dans le 92, proche Paris 14, je propose différentes prestations pour :



- Meilleure gestion du stress

- Prise de conscience et lâcher prise des émotions

- Ancrage du féminin

- Lâcher prise des tensions physiques ( dos, cou, épaules, nuque, tête ... ) et émotionnelles : douleurs articulaires, osseuses, musculaires

- Mieux respirer

- Plus de concentration, moins de dispersion, plus d' efficacité

- Améliorer ses relations personnelles et professionnelles / Meilleure communication

- Se recentrer par la méditation

- Se sentir en sécurité : prendre conscience de ses peurs et les libérer

- Une meilleure estime de soi / plus de confiance

- Respecter ses limites et celles des autres

- Se détendre / plus de bien-être au quotidien



- Des soins énergétiques en individuel sur rendez-vous : Durée : une heure. Technique de relaxation intuitive avec une imposition des mains sur différentes zones du corps. Points d' accupressions. Plus de détails en mp ou sur mon site internet.



- Des séances de relaxation corporelle énergétique : Répétition de mouvements lents et doux intuitifs et adaptés au groupe. Accompagnement à la relaxation par la verbalisation, la visualisation, la respiration, la méditation. Possible en cours privé.



- Des évènements bien-être pour femmes en groupe incluant : Séance de relaxation corporelle / méditation guidée et cercle de parole / libre-expression de soi.



- Des ateliers bien-être en entreprise :



Soin énergétique sur chaise / séances de relaxation corporelle énergétique pour femmes / ateliers de méditation. Me contacter en mp



