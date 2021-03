Mes compétences :

Etude et dimensionnement des installations solaire

Etude et dimensionnement des éoliennes

Aérogénérateurs & couplage au réseau

Résistance des matériaux

Conception mécanique

Efficacité énergétique

Conception hydraulique et pneumatique

Machines électriques et Transformateurs

Réseau électrique

Maintenance industrielle

Utilisation rationnelle de l’énergie électrique

Ingénierie des pompes

Usinage et procédés de fabrication mécanique