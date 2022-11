Fahim HAMOUD

Titulaire dune licence en sciences Commerciales spécialisé dans le marketing, j'ai pu multiplier les opportunités et les expériences afin d'élargir mon domaine de compétences et mes possibilités futures dans la vie active.



Les postes que jai occupés m'ont permis après une adaptation rapide au sein d'une équipe, d'appliquer l'enseignement et les connaissances préliminaires acquises durant ma formation, ainsi que de côtoyer des professionnels qui exercent dans un domaine d'expertise compatible avec mes qualifications.



Aujourd'hui chef d'entreprise et je souhaite vivement avoir la possibilité de faire connaissance avec vous afin déchanger nos mutuelles attentes.



Mes compétences :

Suite Microsoft Office

Web

Tourisme

Études marketing

Community management

Webmarketing