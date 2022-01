Faiçal LFASSI

17 ans d'expériences dans divers domaines m'ont permis de me découvrir, a travers j'ai pu intégrer des équipes et tisé des liens professionnelles & personnelles et de me préparer pour de nouveaux challenges.

Parmi les points les plus marquants de mon cursus professionnel. Jai pu suivre de près plusieurs opérations, à savoir

La Gestion de dossiers dassurances.

La Rédaction juridique.

La Veille juridique de dossiers et recouvrement des créances.

La gestion comptes courants personnels morales et professionnels.

Procédure civile et pénale.

Droit commun et droit des affaires.

Conseil en droit des assurances, droit commercial et droit bancaire.

Établissement contrats. Constitution & gestion des garanties réelles et personnelles

Gestion, organisation et Conseil juridique.



actuellement je suis en quête d'un poste de responsabilité et je suis ouvert à toute proposition.



A vous lires chères confrères