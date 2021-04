Fanilo RAVELOSON

Etes-vous à la recherche d'un jeune développeur Web bac+5 récemment diplômé et possédant déjà une véritable expérience professionnelle ?



Fort de 3 années d'études en apprentissage et 4 mois de stage comme développeur web dans des petites et moyennes sociétés pour des clients éminents, je vous propose de mettre mes compétences au service de vos clients et d'accompagner la croissance de votre entreprise.



Contrat de type CDI. Disponible dès début Aout 2021. Ouvert au télétravail.



N'hésitez pas à consulter mon profil et à me contacter par messagerie.