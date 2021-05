Fanny ALLAIN

Mes plus grandes forces ? Une créativité à tout épreuve et une vision d entreprise développée.

Ce que j aime? Apprendre, me dépasser, me surpasser. Former mes collaborateurs de manière originale afin qu' ils progressent.

Ce qui m importe le plus? La progression de mes collaborateurs, la réussite de mon entreprise, l'acquisition de nouvelles connaissances.

Mon ambition? Décrocher les étoiles!



Mes compétences :

Créativité

Écoute

Empathie

Envie de se surpasser

Formation des collaborateurs

Remise en question

Analyse

Esprit d entreprise