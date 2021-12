Coach professionnelle certfiée je mets au service des entreprises mes compétences en coaching et mon expérience d'ingénieure d'études pendant plus de 10 ans dans différents bureaux d'études de la région et au Royaume-uni. J'accompagne ainsi les ingénieurs/managers, les équipes et les organisations en transformation pour faire face à la complexité de leur environnement.



Je suis animée par la dynamique des équipes et j'aime créer du lien relationnnel.



Je suis convaincue que la performance durable des entreprises est liée à l'engagement et au plaisir du travailler ensemble et autour d'objectifs communs.



Pour répondre à cela je propose de réaliser un bilan de votre équipe, d'organiser des séminaires en fonction des besoins des membres, de vous accompagner dans la dynamique de l'intelligence collective et la co-création d'une vision partagée.



Coaching professionnel#management#formation#team building#performance d'équipe