Sandy, 24 ans. Je viens de la région parisienne où j'ai effectué un BTS esthétique Cosmétique.

Ayant réalisé que j'étais plus attiré par le côté vente que l'esthétique, j'ai postulé chez Bricorama où j'ai pu évoluer. En effet, j'ai commencé en tant qu'hôtesse de caisse, puis hôtesse d'accueil principale pour devenir par la suite chef de rayon au pôle "services". J'ai ainsi développer ma rigueur et acquis de plus grandes responsabilités, notamment en encadrant une équipe de 4 personnes.

En arrivant dans la région du Poitou Charente, j'ai exercé divers emplois en CDD chez McDonald's, Jules ou encore Castorama, ce qui m'a rendu adaptable et polyvalente.

Actuellement je suis en contrat de professionnalisation d'un an au sein du groupe Orange en tant que conseillère clientèle. Bien que j'exploite au mieux mes compétences de vente et de relation client, j'aimerais retrouver un contact plus direct avec le client ainsi que des responsabilités vis à vis d'une équipe.