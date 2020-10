Fanny CLARET

Je suis une assistante de direction, avec 10 ans d'expérience en management et gestion administrative chez McDonald's. Aujourd'hui, ma priorité est d'enrichir mon expérience professionnelle et mes compétences par de nouveaux postes ciblés sur l'administratif. Je suis mobile, extrêmement dynamique, rigoureuse et j’aime les nouveaux challenges. Mes 24 années de piano en conservatoire et mon intérêt pour la culture japonaise sont des atouts dans mon organisation de travail. J’aime m’expérimenter sur de nouveaux projets en autodidacte.



Mes compétences :

Implication

Assiduité

Rigueur

Adobe Premiere

Adobe Illustrator

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Organisation

Recrutement

Résolution des problèmes

Adaptabilité

Communication

Planification

Coaching

Management