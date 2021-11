Fanny DUBRAY

En tant qu'ingénieure de projets européens, je contribue à la mise en oeuvre et au développement de l'alliance européenne universitaire CIVICA au sein du Centre Europe de la Division des Affaires Internationales de Sciences Po.



Mes compétences :

Gestions de partenariats internationaux

Programmes de financement européens

Relations publiques et institutionnelles

Secteur de la recherche et de l'enseignement supérieur

Secteur associatif