Fanny FONTAINE

Cowan est une société de recrutement spécialisée dans les industries des ressources, l’ingénierie et la construction. Nos recruteurs cumulent plus de 50 ans d’expériences et nous sommes à la recherche active de profils spécifiques et expérimentés en permanence.



Nous recrutons aussi bien le personnel permanent que contractuel pour la gestion, technique, ingénierie, opération, finance et administration, pour l’entreprise et sites opérationnels. Nos compétences approfondies sur l’évaluation des candidats et la logistique de relocalisation assurent à la fois à nos clients et à nos candidats une réussite sur le marché mondial.



N'hésitez pas à nous solliciter pour toute problématique de recrutement. Nous vous répondrons le plus rapidement possible.







Pour les candidatures spontanées, veuillez vous inscrire directement sur notre site: http://www.cowaninternational.com/jobs/6/general-applications/apply



Pour plus d'information, veuillez visiter notre site:

http://www.cowaninternational.com



Suivez-nous aussi sur twitter:

http://www.twitter.com/CowanInt



Mes compétences :

Recrutement

Minéralogie

Ressources humaines

Gestion des ressources humaines

Pétrole

Energies renouvelables

Energie

Ingénierie

Contremaitre

Contrôle et Suivi des travaux géotechniques;