Fanny GROUSSAIN

Fonctionnaire territoriale Technicienne, je travaille pour le Syndicat mixte VALECO à Blois. Précédemment Ambassadrice du tri (2007-2011), je suis chargée de mission biodéchets et Maitre composteur sur le territoire de 56 communes - 120 000 habitants.

Sous la responsabilité de mes supérieurs hiérarchique et en tant que force de proposition et d'aide à la décision de nos élus, je travaille à la promotion, l'installation, la maintenance et le suivi de sites de compostage collectif en Habitat dense et en Restauration collective. En parallèle je développe des actions en faveurs de autres alternatives à la production des biodéchets : jardin au naturel, formations, gaspillage alimentaire, lombricompostage.

Mes fonctions d'animatrice interviennent lors d'interventions devant divers publics, notamment dans les milieux scolaires et résidentiels où sont développés des projets de réduction des déchets organiques. Des réseaux de référents de sites doivent également agir en faveur de l'autonomie des sites de compostage.

Ayant également la fonction de régisseur, j'assure l'achat-vente de composteurs individuels / collectifs et de lombricomposteurs (pour lesquels je tiens un élevage de vers).



Mes compétences :

Autonomie et travail en équipe

Qualités rédactionnelles et relationnelles

Communication visuelle et orale

Pack Office

Gestion administrative

Veille règlementaire et technique

Maintenance, Suivis et pérennisation des projets