Fanny LE GUEN

Une quinzaine dannées dans la fonction RH, immergée dans des environnements extrêmement variés (de lindustrie à lESS) et réalisant des missions sur tout le spectre des Ressources Humaines, ont fait de moi une professionnelle de terrain avec une bonne capacité danalyse des enjeux stratégiques.



Jai accompagné de nombreuses organisations dans des phases de changements et de restructurations, ce qui ma amenée assez rapidement à mintéresser aux questions de santé au travail et de prévention des risques professionnels puis, plus globalement, à la Qualité de Vie au Travail.



En 2017, jai créé RH IN SITU afin de répondre, notamment, aux besoins des Petites et Moyennes Organisations ne disposant pas, en interne, de compétences Ressources Humaines et/ou Qualité de Vie de Travail leur permettant daccompagner certains projets. Jinterviens à la fois au sein des entreprises du secteur marchand et des structures de lEconomie Sociale et Solidaire.



Lensemble de mes interventions vise à fiabiliser et à (ré)humaniser la gestion des Ressources Humaines. Jai à cœur de transmettre les compétences nécessaires aux organisations pour quelles sapproprient les enjeux RH et QVT et gagnent en autonomie.



Mon fil conducteur est le développement de la performance économique et sociale de ces structures.