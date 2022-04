Delarche CÉCILE

Durant mes 7 années passées à Carrefour en tant que chef de rayons ,j'ai perfectionné mon savoir faire produits , management d'équipes, la négociation avec les fournisseurs.

J'ai toujours eu une grande facilité a m'adapter et a apprendre de nouvelles choses

comme avec mon expérience du jouet et du livre

Aujourd'hui j'ai complété mes compétences en prenant la gestion d'une saurisserie, d'une charcuterie et d'une cremerie dans un supermarché



Mes compétences :

Adaptibilité

Commerce

Management

Rigueur dans le travail

Négociation

Year-end

Budgets & Budgeting

Stock Control