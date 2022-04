Murray CÉCILE

Grâce à une double formation de gestion et de communication interactive, j'ai participé activement au développement de l’Internet depuis son arrivée en France.



Par ma connaissance des fondamentaux nécessaires au secteur du numérique et mes expériences pratiques permettant la maitrise de toutes les étapes de la production digitale, j'ai déployé le portail de dématérialisation des services publics et conçu les premières grandes campagnes interactives publiques : passage à l’an 2000, passage à l’euro.



Aujourd’hui je supervise au sein de l’agence digitale du Groupe Publicis les grands comptes pour lesquels le business opéré par leur plate-forme digitale est stratégique, et dirige une activité de gestion du fundraising représentant 25% de la collecte de dons privés en France.