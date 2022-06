Professionnel du diagnostic immobilier : Votre activité grandissante nécessite un développement de vos ressources.

Je dispose de solutions !



La densité du marché vous oblige à étoffer vos équipes. Toutes les missions se multiplient mais pas vos collaborateurs. Vous, diagnostiqueurs immobiliers et dirigeant de votre business, vous devez tout gérer de front sans rien négliger, ni votre personnel, ni votre société...



Ne vous sentez pas frustré, c'est le cas pour la plupart d'entre vous. Je vous propose de discuter sur vos difficultés et ensemble faisons évoluer les stratégies.

Pour de meilleurs recrutements, le mot-clé ne serait-il pas l'anticipation ? Prenons le temps de trouver le meilleur. Vos futurs collaborateurs se trouvent là peut-être autour de vous.



J'apporte une nouvelle approche du recrutement et je mets tout en oeuvre pour vous trouver la personne ou la stratégie idéale.

Et si, ensemble, nous trouvions une solution pour éviter la surcharge de travail à vos équipes déjà en place ?



Suite à différentes expériences dans le domaine du diagnostic immobilier, cette volonté d'épauler les entreprises du milieu est naît.

Ce monde est encore trop méconnu et pourtant si riche.



En voyant au quotidien, les difficultés rencontrées soit par le entreprises soit par les diagnostiqueurs eux-mêmes, je me suis dit "il est temps de creuser"



DIAgnostic immobilier + FannY Moratal

DiaFym RH



Discutons-en dès à présent :

fanny.moratal@diafym-rh.com