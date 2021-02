Fanny PERERA

Management:

x Recruter, intégrer, former et animer l'équipe de vente

x Vérification des tâches, contrôle des méthodes de travail

x Apporter un appui technique (techniques de vente & argumentaire produit)

x Briefings & Coaching terrain

x Mettre en place des plans d'action



Animation du point de vente:

x Développer les ventes

x Techniques de merchandising: implantation et animation des vitrines et du point de vente

x Créer et entretenir une relation client (fidélisation, satisfaction)

x Traiter les réclamations clients

x Mettre en place des opérations commerciales

x Gérer le réassort



Gestion:

x Suivre et analyser les paramètres commerciaux

x Définir une stratégie de développement

x Gérer un budget (flux financiers)

x Gérer les stocks (réceptions, contrôle, inventaires)



Mes compétences :

Encadrement

Encadrement du personnel

Formation

magasin

Management

Mode

Prêt à porter

Responsable de boutique

Textile