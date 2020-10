Fanny RAVON

Je pratique l'infographie depuis plus de 10 ans, j'ai commencé à titre bénévole, c'était pour moi un échappatoire, une façon de donner libre court à mon imagination et ma créativité... jusqu'au jour où j'ai décidé de sortir de ma zone de confort professionnelle pour me consacrer à temps plein à cette passion... parce qu'on n'a qu'une vie !



pour plus d'informations :



http://fannyravoninfographiste.fr/



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Publisher

Management

Recrutement

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe InDesign