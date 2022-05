Je suis un Consultant et Chef de Projet dans les domaines de l'informatique, de la Supply Chain, l'amélioration continue (Lean & Six Sigma) et le Changement (Change Management) au niveau des entreprises. Je suis motivé par le résultat.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Forecasting

Six Sigma

Capacity Planning

MRP

Lean Six Sigma

Purchasing

SMI

Logistics