Faouzi TCHENAR

Bonjour,



Tout d'abord, merci de consulter mon profil.



Vous avez un projet de développement ou de formation spécifique sur mesure, je mets à votre disposition mon expérience de 15 années dans les services aux entreprises pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets de :



- Développement informatique.

- Conseil et Formation.

- Ingénierie de Formation.



Développement informatique :

De l'analyse de vos besoins jusqu'au déploiement de votre application, je vous accompagne tout au long de votre projet pour :



. Développer vos applications de gestion et décisionnel.

. Développer vos applications Web : sites internet , des blogs avec les CMS open source.



Conseil:

Pour la mise en place de vos progiciels chez vos clients, je vous accompagne tout au long de votre projet pour :

. Analyser les besoins de votre client en ordonnant et en priorisant les actions et les fonctionnalités à mettre en place.

. Déployer et paramétrer le progiciel chez votre client avec un soutien technique lors du démarrage opérationnel.

. Accompagner votre client dans ses choix fonctionnels et les utilisateurs dans leur changement d’organisation.

. Être une interface entre votre client et votre équipe technique pour remonter des informations techniques (dysfonctionnements, demandes d’amélioration, ..) afin que vos solutions demeurent toujours pérennes et innovantes.



Formation:

En mettant en place des sessions de formation conformes au cahier de charge, j'animerai des sessions de formation sur :

. Les langages de programmation (C,C++,VBA,VB.NET,ASP.NET,PHP,HTML/CSS)

. Les Bases de données(Oracle 11g, SQL Server, SQL, PL-SQL)

. La Bureautique.(Excel, Access).



Ingénierie de Formation: (dans le milieu industriel et le milieu des organismes de formation)

Par la compréhension globale des besoins spécifiques de votre entreprise, j'examine avec vous avec vous l'ensemble du projet de formation:

. La reformulation des besoins de formation spécifiques à votre entreprise.

. Les plans d’actions pour la formation des salariés de votre entreprise.

. Les outils d’organisation à mettre en place pour la formation de vos salariés.

. La conception et la réalisation des plans de formation.

. La réalisation des supports de formation métier.

. La mise en place de modules e-learning avant la formation (pour les pré-requis).

. L'animation des sessions de formation.

. Le bilan des formations par rapport aux objectifs de l'entreprise (monter en compétences et en productivité des salarié(e)s dans l'entreprise).



5 années dans le développement informatique ( Web, gestion, décisionnel): Développent des applications informatiques - conception, développement, tests et recettes, mise en production, maintenance - Références : GGBA, Altimis Group, AADI, Créoptere, etc...



10 années en tant que Formateur/ Consultant en informatique (Web, informatique de gestion, Bureautique, les bases de données, ERP, Intelligence artificielle, etc...) :

Références : Orexad, IPH, CNED, IUT de Grenoble, Technolac -Univ de savoie -, CESI, SupInfo, Wesford, etc...



4 années dans le e-learning ( Chef de projet en E-learning - Responsable de la maintenance et du développement du campus numérique FORSE - lauréat des appels à projet 2001 et 2002 des campus numériques Français - dans le cadre de l’enseignement à distance pour l'ISPEF -Institut des Sciences et Pratiques d’Education et de Formation , Univ de Lyon 2-



4 ans d'expérience dans l'ingénierie de formation : J'ai occupé le poste de Responsable pédagogique en informatique au sein du Groupe CESI à Ecully , d’abord dans le département en Alternance où j’ai piloté des cycles de Techniciens supérieurs en systèmes et réseaux ensuite dans l’école supérieure en informatique EXIA du groupe CESI où j’étais responsable pédagogique du 1er cycle d’analystes programmeurs.







Mes compétences :

Ingénierie de formation

Accompagnement au changement

E-learning