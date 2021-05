Fares ABDESSALEM

Consultant Expert (MOA/MOE Crédit et financement)

11 ans d’expérience sur le progiciel EKIP

Connaissances du progiciel CASSIOPAE

Connaissances du progiciel IMX



Consultant expérimenté, alliant :

• Expérience en gestion de projet informatique

• Une maîtrise fonctionnelle du métier du crédit classique et du crédit bail mobilier et immobilier

• Une expertise dans l’intégration et implémentation de solutions métiers et progiciels financiers : Etude de gaps, conception, adaptation, paramétrage, Recette, accompagnement de démarrage et formation utilisateurs

• Conception et réalisation des solutions informatiques autour d’EKIP

• Maîtrise des différents modules du progiciel EKIP (MCD, ISE et reprise de données, paramétrage structurant …etc).

• Maîtrise de la comptabilité EKIP (Paramétrage comptable, lancement des arrêtes comptables)





Compétences

Métiers

• Banque, crédit, crédit-bail, crédit-bail immobilier, location longue durée (LLD), Location avec option d’achat (LOA), Titrisation

• Gestion de projets informatiques (planification, réunion de travail, suivie des ressources et du budget).

• Spécialisation de plusieurs années dans l’implémentation des progiciels de financement (EKIP).

Missions

• Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour analyse des besoins, spécifications, suivi des développements, recette fonctionnelle et conduite du changement

• Coordination fonctionnelle lors de la mise en place du progiciel EKIP

Outils et progiciels

• ERP : EKIP, CASSIOPAE, IMX

• Langage de programmation: SQL, SQR, Proc*C, PL/SQL, C, C++, Developper 2000.

• SGBD: Oracle 8i/9i/10g, Access, DBASE

• Méthodologie : UML, OMT, Merise

• Outils informatique : MS Office, MS Project, Business Object

• Systèmes d’Exploitation : Unix, Windows, Linux