Farid THANY

COMPETENCES FONCTIONNELLES

- Connaissance approfondie d’un système de gestion de projets

- Système de prise de commande via Salesforce

- Système de paiements



COMPETENCES TECHNIQUES

- Systèmes : Windows NT, 2000, XP, Vista, Linux/Unix

- Bases de données: Oracle ,MySQL, Access,Sql Server

- Langages : Java/JEE ,Struts 1 et 2,JSP, EJB, Spring, Hibernate,Servlet, Html, Xml, Php, Sql

- Logiciels : Eclipse, PHPMyAdmin, PowerAMC, MicrosoftVisual-C++, Toad for Oracle, SqlDeveloper

- Méthodes : Génie Logiciel, UML, Méthodologie projet :Cycle en V, Agile

- Progiciel : Highdeal (module de valorisation avec gestion de catalogue d’offres),Talend(outil servant d’ETL)

- Intégration continue: Hudson,Jenkins

- Outils gestion projet Agile: Confluence, Icescrum, Jira

- Web services: Axis-SOAP, Jax WS , RESTful services



