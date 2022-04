Faris SHOMOU

Architecte Logiciel SOA\DevOps\.NET, multilingue (Français, Anglais et Arabe).



Certified SOA Professional (SOACP)

Certified SOA Architect

Arcitura Education (SOA School)



Certificats CNAM :

- Management & Gestion de projet informatique

- Ingénierie des systèmes d'information - Audit et gouvernance



Certificat Exin:

- ITIL V3 Foundation



Expertise et environnement de développement : .NET, C# , Web services, SOA, SQL server, Oracle,Web API (REST), Swagger, WCF, MS .Net Framework 3.x, MS .Net Framework 4.x, MS C# .Net, MS Internet Information Server (IIS), MS Visual Basic .Net, MS Visual SourceSafe, MS Visual Studio .Net 2010, 2013 et 2015, N-TIERS Web, NUnit, Oracle PL/SQL, Oracle SGBDR 10g et 11g, Oracle Universal Content Management (UCM), ReSharper, NCover, Unix, SoapUI, TeamCity, SubVersion (SVN), DotCover, MsBuild, Nuget, Ncover, CleanCode, Confluence, Web responsive design.



Published article:

http://www.codeproject.com/KB/WCF/WCFMultipleHosting.aspx



