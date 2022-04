Je m’appelle Farouck Adamou Gaoh,en cette année 2013 je suis âgé de 47 ans,marié , 1 femmes et père, de 3 adorables filles.

Depuis 1999 je dirige le Bureau d'Etudes Concepts et Aide à la Décision Consulting .Nous travaillons sur la formulation , le suivi et évaluation des projets , programmes et politiuqe de développement; les études de basse , les études socioéconomiques depuis 1999 etc. Nous sommes basés à Niamey Niger , nous disposons de locaux et d'une équipe de collaborateurs à Niamey et dans les régions.



Mes compétences :

Analyse des politiques publiques

Evaluation des Projets

Politiques publiques

Santé