Farouk AMARNI

Expérience confirmée dans la vente et le secteur FMCG.

Avec plus de 11 Ans d’expérience dans le domaine commercial avec des multinationales, j’ai développé des compétences variées, et acquis des pratiques managériales et opérationnelles.

Cela me permet de gérer différents modèles de distribution, de manager une force de vente, la gestion des différents types de produits, identifier et mettre en œuvre des projets spécifiques.



Mes compétences :

Marketing

Développement commercial

Management

Négociation

Vente