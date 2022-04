Farouk AMAROUCHE

Je préside la société PREVENSIA, éditeur de solutions en mode cloud, dont la principale SMARTS ALERTS est dédiée à la communication d'urgences et de crises.

Basée sur des concepts de design process et de process management, elle permet une modélisation graphique et intuitive de scénarios intelligents de communication et d'alertes.

Face à un événement totalement imprévisible, il est possible de modéliser un scénario combinant et orchestrant des actions complexes en à peine 2 à 3 minutes, et de le déclencher immédiatement.









Mes compétences :

Communication

Gestion de crises

Management

Risk management

Télécoms