Farouk AMRANE

Je suis ingénieur génie civil de formation avec comme option d'étude constructions hydraulique et aménagement(CHA).



j'ai une premiere éxpérience comme ingénieur d'étude dans une bureau d'étude spécialisé dans l'hydraulique.

j'ai rejoint une multinationale a savoir BROWN AND ROOT CONDOR (BRC) en tant que que cost control engineer (INGENIEUR CONTROLE DES COUTS) dans des projet de construction notament avec le ministere de la défense et sonatrach.



actuellement je travaille a la sonatrach comme chargé du suivi du plannig et du cost dans le cadre du projet EPCC réhabilitation et adaptation de la raffinerie d'alger dont le contrat se déroule avec TECHNIP FRANCE

j'ai fait plusieurs formations et partcipé dans différents séminaire et workshop dans différents domaine.

je souhaite évoluer dans des postes de mangement de projet nottament le cost control et le planning je souhaite aussi approfondir et enraichir mes connaissances dans ce domaine surtout le planning (notament le logiciel primavera dont mes connaissance sont basique) et le cost et pourquoi pas essayer une expatriation avec une boite de rennomé.

je reste a l'écoute de toute proposition de travaille mais aussi de formation sérieuse dans ce domaine.



Mes compétences :

Internet

Microsoft Excel word

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Office Excel

Microsoft Project

Ms project

MS Project …

Primavera

Word – Powerpoint