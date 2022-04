Farouk AZZOUZ

Bonjour,



Je suis M.AZZOUZ Farouk, étudiant au sein de l'établissement ISIFA alternance à Paris.

Actuellement en 2eme année B.T.S N.R.C ( Négociation. Relation. Client ), je travaille dans une P.M.E nommée Distri-Clean spécialisé dans la distribution de produit d'entretien et hygiénique.



Mon désir serai de continuer en alternance un bachelor (licence bac+3) Marketing Négociation.

N'hésitez pas à me contacter, mes motivation et compétences vous serons détaillées avec plaisir.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Sage