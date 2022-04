Farouk BATICHE

J'ai accumulé plus de 8 années d'expérience significative et progressive dans des projets de génie civil dans les industries du gaz et du bâtiment. Au cours de ma carrière, j'ai participé à plus de 4 projets de génie civil, tous ont été couronnés de succès.



Mon expérience en génie progressif m'a donné l'occasion de développer de solides compétences en renforcement des relations avec les clients et une capacité à diriger des équipes multidisciplinaires. J'ai l'expérience de l'application des principes du génie civil lors de la planification, de la conception et de la supervision de la construction et de l'entretien des structures et des installations.



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint & MS Project

Autocad 2D & 3D

Plaxis 2D

Plaxis 3D