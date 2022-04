Farouk BELLIK

Dynamique, curieux et ouvert d'esprit. Direction et gestion du projet. Flexibilité forte et capacité d'adaptation aux nouveaux environnements et réagit réciproquement avec les partenaires dans un contexte multiculturel. Parlez français, anglais. étudie et construit des ouvrages en génie civil, 1 année d'expérience dans le secteur de BTP, j'ai toujours été fasciné par le génie civil et la construction, et ce qui me pousse pour approfondir actuellement mes connaissance à l'UCP en Europe, avec différent cour magistraux et les TP comme l'économie de construction et comme technologies de construction et plein d'autres, cela va me permettre d'enrichir et allier des techniques des compétences et maîtriser les outils de nouvelles technologiques. dans l'étude et la suite des projets et la planification de différez des travaux et donc avoir une stratégie adéquate.



La profession de chef du projet est le complexe exige qu'une vision stratégique maîtrise différez ils étape d'évolutions du projet, et assurer la gestion opérationnelle et administrative de diffèrent des équipes. Pour intervenir sur les projets depuis leurs conceptions jusqu'à leurs exécutions, il passe à côté de la contribution de compétences techniques, aidez dans le choix de la conception aussi bien que la validation de la phase de réalisation et la suite technique des opérations.Le chef d'équipe est directeur qui devrait aimer l'équipe de professionnel dans le but pour assurer le bon fonctionnement de son activité au quotidien.



Mon but:

À moyen terme, je l'espère, parfaire mes compétences et les résultats de développement des nouvelles technologique, découvrir de nouvelles cultures et soutenir et voir pour améliorer la gestion et la suite de diffèrent projet de construction.



Mes compétences :

LaTeX

Informatique

Microsoft Office

AutoCAD

Robot Structural Analysis

Sap2000

Building materials

technical support

Stress Analysis

SAP

Personal Home Page

Pascal

MALAB

HTML5

Communication skills

C Programming Language

Asphalt

Adobe Photoshop