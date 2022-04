Farouk BEN HAMOU

Titulaire du BTS NRC (négociation et relation client), ma carrière professionnelle débute en tant que vendeur dans la téléphonie et dans l'informatique.

Cette premiere expérience s’est révélée riche d’enseignements, notamment en termes de nouvelles technologies, de savoir faire et de nouvelles compétences (optimisation d'un fichier client, maîtrise de produit high-tech, techniques de négociation en B to B et B to C).



Autonome, tenace et possédant un excellent relationnel, je suis convaincu que ces qualités me permettront d’établir une collaboration fructueuse au sein de vos services.







Mes compétences :

Relation client

Vendeur

Autonomie et sens de l'adaptation