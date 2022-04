Farouk BEN SARIA

Consultant SAP Hybris, Java/JEE, passionné par les nouvelles technologies et habitué à un environnement de compétition et de collaboration.



Ouverts aux autres, soucieux de me perfectionner, je sais m’adapter et j'ai le sens de responsabilité, de l’organisation et de la rigueur. J’ai un désir très profond de réussir mon insertion professionnelle, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel qu’au sein de la société.



Mes compétences :

Hibernate

Maven

JavaServer Framework

SVN

Spring

UML

PostgreSQL