Faten GHRIBI

Avant tout merci d'avoir visiter mon profil,je suis maitrisarde en marketing (ESSEC)je travaille comme team leader d une équipe composé de 4 field force chez NOKIA (récemment Microsoft) , j etais chef de zone nord a NOKIA INTERNATIONAL, j ai effectué un stage a ALPSAN en TURQUIE comme responsable des ventes en Afrique et les pays francophone.

Avant ce stage j'ai travaillée comme commercial a SAGEM COMMUNICATION (B TO B marché francais)

Et dans le cadre du parcours académique j’ai eu l’opportunité de créer des nouveaux concepts de produit et mettre en œuvre leurs mix-marketing et l'élaboration des stratégies de marketing opérationnel.

. Rédaction d’un plan d’affaire dans le cadre du projet de fin d’étude.

. pour avoir une connaissance pragmatique j'ai pas hésité a travaillé comme enquêtrice et comme exposante dans une foire pour avoir une idée sur le comportement du consommateur vis-à-vis du produit et du vendeur, j’adore tout ce qui est marketing.



Tres ambitieuse, Mon objectif est d’accéder à un poste dans une organisation dynamique qui me permettra de combiner mon leadership et mes talents de communicatrice avec mes aptitudes pour l’administration afin d’y apporter une valeur ajoutée, ou bien un stage qui m’apportera plus de connaissace et un meilleur apprentissage dans mon dommaine et d'etre bien parrainer.

Si cette opportunité est possible n’hésitez pas a me contacter.

je suis ouverte a toute proposition.(L’emplacement n’est pas un obstacle pour moi)

pour me contacter voici mon e mail ghribfat@gmail.com



Mes compétences :

Ambition

Chef de produit

Communication

Créativité

Distribution

Grande distribution

Leadership

Marketing

Polivalance

Publicité

Voyage

Nokia

SPSS

SAP CRM

SAP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising