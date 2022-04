Farouk BENOUALI

Comme vous pouvez le voir sur ma carte de visite,



je suis professeur d'aikido diplômé d'Etat 4e DAN.



J'assure ces cours ainsi que des cours de gymnastique corporelle-Taïso (massages, auto-massages, assouplissement, exercices de respiration, renforts articulaires et musculaires), de iaïdo (art de dégainer le sabre japonais), de kenjutsu (combat à deux au sabre), de la méditation contemporaine (comment se reconnecter à notre être, à notre monde intérieur, se connecter à ses émotions et les vivre, se libérer de ses frustrations, peurs, angoisses... vivre en paix...).



Je développe également du coaching bien-être en cabinet, en entreprise (gestion du stress et des émotions) et à domicile.

Méthode basée sur un accompagnement personnalisé relatif à la réalisation de soi, ou comment transformer sa vie, vivre de façon libérée...

je mets en pratique des outils et exercices efficaces qui vous aideront à trouver votre vraie nature, libre de toute peur, angoisse, frustration et de vous connecter de façon permanente à votre paix, joie, bonheur intérieur, à notre véritable essence, ce qui nous représente réellement.

Notre société actuelle nous empêche cette connexion à notre monde intérieur car l'être humain est sujet au monde et mode de pensée conditionné et du coup le rend prisonnier de cette matrice illusoire.



Les problèmes ne sont que des illusions du mental.

La réalité seconde est à l'extérieur, et la réalité première est à l'intérieur. (Eckhart TOLLE)



Ce n'est pas de l'ésotérisme mais une méthode pratique, réelle et consciente.



Mes compétences :

Arts

Arts martiaux

Coaching

Coaching sportif