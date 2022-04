Farouk CHEBELAINE

Consultant, Forte expérience dans la prestation de service Globale Avant Vente et Aprés Vente, Administration des systèmes IBM Pseries Aix 5 - 6- 7 Virtualisation AIX / VIOS - PowerVM / HMC / IVM -Windows Stockage (SAN - NAS), cluster PowerHA 6 - 7 / Hacmp.



Bonne expertise des architectures systèmes IBM Pseries et Xseries, stockage IBM SAN, NAS, étude de projets, mise en œuvre des solutions préconisées ( systèmes et stockage), veille technologique, avant vente, et conseil auprès des clients.



Ma prestation de service Globale :



Avant Vente :



* Etude des projets, suite à des appels d’offres.

* Etude du besoin

* Rédaction Documentation Avant Vente

* Recette

* Définir des architectures et des solutions techniques (Serveurs - Clusters et Stockage SAN / NAS).

* Présentation et soutenance de la solution en clientèle.





Aprés Vente :



Mise en œuvre des services suivants :



- SYSTÈMES PSERIES IBM AIX

* Administration IBM Aix

* Mise en œuvre des systèmes Pseries IBM AIx

* Maj Firmwares..

* Définir la politique et mise en place du partitionnement et virtualisation Aix ( Hmc, Vios, Dlpar, Ive, Powervm...)

* Installation et configuration serveur Nim (lpp_ressource, spot, mksysb client ...)

* Mise en place de scripts shells

* Tuning, performance...

* Mise en place du mutipath

* Création des users, configuration réseau...



- STOCKAGE IBM

* Etude et mise en oeuvre du SAN

* Architecture de stockage

* Configuration des switchs SAN

* Zoning, Partitioning

* Maj Firmwares..

* Création du RAidx, Luns...

* Flashcopy, volumecopy...



- CLUSTER HACMP

* Mise en oeuvre et Administration du cluster POWERHA / Hacmp

* Définition des réseaux ( boot, backup, service, persistent...)

* Création heartbeat réseau Disque - RS232

* Cluster/ backup repository disk / Cluster Aware AIX (CAA)

* Mise en place des scripts shells de démarrage/ arrêt / démarrage des applications..

* Test de bascule, reprise de l'exploitation....

* Test de l'ensemble de la solution...



- SAUVEGARDE TSM

* Etude et mise en oeuvre du serveur TSM

* Définition de la politique de sauvegarde

* Installation des clients TSM

* Mise en oeuvre des TDP.



- ORACLE

* Installation et configuration Oracle pour Aix et

Windows

* Tuning et paramétrage système Aix et windows pour Oracle.



- INFORMIX

* Installation et configuration Informix pour Aix





Contact télèphonique : 06-15-91-02-66

Contact par email : fchebelaine@free.fr



Mes compétences :

AIX

IBM AIX

Stockage