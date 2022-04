Farouk DAOUD

Je suis titulaire d’un diplôme master 2 en hydraulique, j’ai une bonne expérience dans le domaine (étude et réalisation), je suis libre de tout engagement et j'apte au travail jour comme nuit, Je parle français couramment, je maitrise très bien l'outil informatique et les logiciels de conception Autocad et Covadis ...

Je suis à la recherche d'un emploi que ça soit dans mon domaine d'études ou même hors domaine je suis à l'écoute de toutes les offres possibles.



Mes compétences :

ArcGIS

Autocad

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word