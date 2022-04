Farouk DHAHRI

Passionné par l'informatique et l'open source, je suis Expert Drupal / PHP :

- Développeur web & informatique

- Support / Encadrement / Management des équipes techniques

- Formation des développeurs

- Audit & conseil

- Capitalisation et Industrialisation des projets Drupal & PHP

- Animation de séminaires



Mes compétences :

Drupal

JQuery Mobile

Wordpress

JAVA / J2EE

Agile Development

Responsive design

Code Igniter

IT Management

SEO

PHP

HTML 5

Drupal 8

Drupal 7

MySQL

HTML5 / CSS3

AJAX

Symfony

Scrum Methodology

PDO

PHPSTORM

Joomla

Vagrant

Adobe Photoshop

Ubuntu

Search Engine Optimisation

SMO

Docker

PostgreSQL

Oracle

Drupal Commerce