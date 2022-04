Farouk FERJANI

Ingénieur en Informatique depuis 2012. Je travaille actuellement comme développeur C++ au sein de IP-TECH.

Outre mon activité professionnelle, je suis passionné par l'univers des technologies mobiles. Je développe, sur mon temps libre, des applications Android, j'anime des formations également en Android. Les plus importantes restent :

- Initiations à l'utilisation des fragments en Android ( INSAT Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie en 2013)

- Apprendre à développer Android (Institut Supérieur des Sciences Appliquées & de Technologie de Sousse en 2014)



Mes compétences :

C++

Java

MySQL

Android

C#