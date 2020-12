Farouk MARNI SANDID

Je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans l’industrie pharmaceutique et dans l’agro alimentaire, en tant responsable d’équipe.



En effet, après diverses expériences qui ont enrichi mon parcours très éclectique, la dernière en date, qui fut très réussie, au sein du groupe Merial en tant que responsable d’équipe, m’incite à rejoindre un groupe dynamique où je pourrai mettre en œuvre mes compétences et mes qualités managériales.

De plus, 6 mois passés chez Merial pendant lesquels j’ai dû gérer consécutivement 4 équipes de 8 à 12 conducteurs de machine, sur 12 lignes de conditionnement secondaire, témoignent aujourd’hui d’une certaine expérience sur ce type de poste.



Animé par mon goût pour la performance, pour l’amélioration continue et pour les challenges, je suis ouvert à tous types de contrat car je souhaite acquérir plus d’épaisseur et d’envergure sur la fonction de responsable d’équipe. Mon dynamisme et mon sérieux combinés à ma rigueur seront de véritables atouts dans des secteurs qui ne laissent aucune place au hasard et soucieux de recruter des personnes compétentes et conscientes des enjeux.



Enfin mon intégration ne sera qu’une formalité au vue de ma sociabilité et de ma personnalité.



Si mon profil vous intéresse, je suis disponible et souhaite vous faire découvrir ma personnalité lors d'un éventuel entretien.



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

Distribution

Grande distribution

International

Marketing

Vente