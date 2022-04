Farouk NESSAIBIA

Obtention d'une licence en sciences économiques et gestion à l'université Lumière Lyon 2 en 2004. Je me suis spécialisé en statistiques et marketing à travers un master professionnel en économie quantitative et décision stratégique.

Première exprérience professionnelle, en tant que chargé de la promotion, au sein de la société SPORTAIR. Société spécialisée dans l'organisation de salons professionnels spécialisés dans la ditribution du sport.

Chargé de mission relation actionnaire pour la société ULTRAFINANCES. Communications financières et gestion de relation entre une société et ses actionnaires.



Mes compétences :

Chargé d'études

Études statistiques

Marketing

Statistiques