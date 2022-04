Farouk TBAHRITI

Farouk, 29 ans, intégrateur web sans emploi, Île-de-France.

Je cherche tous types de projets (En CDI, CDD, Alternance, Intérim ou stage PMSMP*)



Bonjour, je suis un jeune diplômé d'un bac+2 en intégration web avec des compétences en graphisme.

Je maîtrise le HTML5, le CSS3, avec les techniques de responsive design.

Je possède également des bases en PHP et MySQL.

En CMS, je maîtrise WordPress et j'apprécie la création de thème en développement dans le langage couplé WordPress/PHP.

Concernant le graphisme, j'utilise et je maîtrise Photoshop pour le maquettage de sites web, ainsi que pour faire du montage ou de la retouche photo, des affiches, flyers, cartes de visite, CV... Et Illustrator pour les logos.



N'hésitez pas à me contacter, je suis disponible immédiatement.



Mon site personnel = http://www.grafart.fr/

Exemple de site réalisé pour un client = http://www.grafart.fr/laverie/



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Microsoft Word, Excel, PowerPoint

Responsive Design

MySQL

Wordpress

PHP

HTML 5

CSS 3

JavaScript