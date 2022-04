Farouk TNACHERI OUAZZANI

Je dirige depuis 1998 des équipes de développement de logiciels dans divers domaines : gestion, multimédia et scientifique.

J'ai ainsi à mon actif comme chef de projets : 2 logiciels de gestion de PME, 2 logiciels multimédia et un logiciel scientifique (portage de linux à windows).

J'ai aussi dirigé des missions de maintenance de logiciels dans le domaine du multimédia.

A part l'aspect gestion de projets je dirige commercialement et administrativement ma société.

J'ai une grande conviction : le professionnalisme est la clé du succès.

J'ai une grande ambition : monter une structure de formation (centre ou école) ou je pourrais former des informaticiens comme je le conçois.

J'ai un grand espoir : que le Maroc mon pays profite pleinement de ses ressources humaines inestimables.



Mes compétences :

Chef de projet

Formation

Informatique

Linux

Off shore

SSII