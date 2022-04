Farouk VARINO

- Réalisation de travaux bureautique et à la diffusion de l'information ;

- Très bonne connaissance de l'informatique et d'Internet ;

- Gestion documentaire manuelle et informatique sur logiciel Win Isis ;

- Expérience professionnelle dans la gestion des achats, de la logistique, des immobilisations,

de l’administration ;

- Payement du salaire du personnel ;

- Versement des cotisations à la CNSS, de l'IUTS et du BIC ;

- Gestion du courrier électronique ;

- Gestion de dossiers d’appel d’offres et de marchés publics et suivi des cautions bancaires.



Mes compétences :

Ressources humaines

- Réalisation de travaux bureautique et à la diffu