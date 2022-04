Je me présente Farra Ndiaye, Directeur de la ST2I. Une nouvelle entreprise basée a Dakar au Sénégal et spécialisée :



-Téléphonie & Réseau Téléphonique VoIP

-Audiotel & Plateforme SMS

-Serveurs Vocaux interactifs

* serveurs de jeux

* serveurs de consultation information clients

* serveurs d'opérations transactionnelles

* etc

-Mise en place complète de Centre d'appel & centre de contact

-Développement de logiciels sur mesures

* Comptabilité

* CRM(Gestion de relation clients)

* gestion de stock

* gestion clients/fournisseurs/factures/commandes



* logiciels de gestions de centre d'appels

* etc

-développement de sites & portails WEB

* boutique en ligne(e-commerce)

* référencement

* animations chat

* surveillance salon de discussion

* appels web téléphonie(click to call, click to chat)

-offshore(sociétés voulant externaliser leur service technique)

-centre d'appels d'émissions et de réceptions clients

* campagnes de réceptions appels clients

* campagnes de ventes produits vers populations cibles

* sous traitance service

* informations diverses



Mes compétences :

Asterisk

Centre d'appels

COMMERCE

E commerce

Externalisation

Informatique

Internet

Joomla

Joomla!

Microsoft CRM

Microsoft Serveur

Offshore

Serveur vocal

Serveurs vocaux

SVI

Téléphonie

Virtuemart

VoIP

Web