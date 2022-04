Farshad RIAHI

J'ai débuté ma vie professionnelle en 1995, en tant que chercheur-stagiaire dans un laboratoire filiale d'Alcatel. Après un passage à l'université de Toulouse en tant que enseignant-vacataire, j'ai obtenu mon doctorat en 2000.

Depuis je travaille dans la société Mediware (éditeur de logiciel), où j'ocuupe un poste de "Chef de projet".

Je gère essentiellement :

- MOArchives : gestion et traçabilité des dossiers d'archives médicaux

- MOVigilance : gestion et traçabilité des produits sanguins labils

- MOLacatarium : gestion et traçabilité du lait maternel issus des dons de mères

- Création d'Univers BO (Business Objects) pour nos produits



J'ai également participé sur d'autres produits de notre gamme :

- MOTissus : gestion des greffes e t tissus humains

- MOCancers : Réseau d'oncologie ONCOMIP.



Mes compétences :

Apple

Base de données

Base de données Oracle

JAVA

Microsoft Serveur

Oracle

Programmation

Programmation Java

WebObjects