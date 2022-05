Philippe DUPONT

Après une expérience de 12 ans comme directeur ou responsable des SI (et de 15 ans de pilotage de projets), dont 6 ans dans le milieu de la santé, j'ai intégré le Syndicat Interhospitalier de Bretagne comme consultant en systèmes d'information de santé.



J'interviens sur les volets organisationnels, fonctionnels, techniques et financiers des systèmes d'information.



Mes principales compétences sont :



- Systèmes d'information

Définition et mise en œuvre du Schéma Directeur

Alignement du SI sur la stratégie de l'entreprise

Analyse des processus et expertise métier

Informatisation des processus métiers

Accompagnement au changement

Veille technologique et réglementaire



- Pilotage de projets

Définition des spécifications fonctionnelles et techniques et rédaction des cahiers des charges

Identification des facteurs de risques

Animation de groupes de travail et de comités de pilotage

Accompagnement au changement et implication des acteurs

Relation avec les prestataires internes et externes



- Sécurité du SI

Politique de sécurité des SI et sensibilisation des utilisateurs

Garantie de l'authentification, confidentialité, intégrité des données

Maintien en condition opérationnelles de l'architecture

Plan de continuité d'activité des processus informatisés

Mise en oeuvre et gestion de la carte CPS

Déclarations CNIL



-Management

Structuration de la DSI (profils, organigramme, temps de travail)

Organisation du support aux utilisateurs

Encadrement jusqu’à 35 personnes (informaticiens, secrétaires, ...)



-Administratif

Préparation et suivi budgétaire (investissement et fonctionnement)

Mise en concurrence des prestataires et marchés publics



Mes compétences :

Management de projet

Consultant

Direction de projet

Systèmes d'information

Sécurité

Stratégie IT

Management

Optimisation des process