Fartadji ALI SAID

Passionné de développement Web et de nouvelles technologies, je suis particulièrement intéressé par les frameworks modernes mettant en avant les bonnes pratiques de code. J'apprécie le travail en équipe, injecter de l'énergie positive et mener à bien mes projets.

Autodidacte, je me forme assez facilement.



Mes compétences :

JQuery

SQL

Symfony

Microsoft Visual Studio

C#

JavaScript

HTML5

CSS

PHP 5

Bootstrap

Objective-C

WinForms

Personal Home Page

MySQL

Microsoft C-SHARP

JSON

Cascading Style Sheets

CodeIgniter

Zend Framework

Git

Elasticsearch

API Platform

Apple MacOS

Linux

Microsoft Windows